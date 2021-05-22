السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

29 أجنبيًا من رومانيا يغادرون مطروح عقب جولة سياحية (صور)

مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي

غادر اليوم السبت، 29 أجنبيا من دولة رومانيا، التي استقبلتهم محافظة مطروح، في أول طائرة " شارتر " في 17 مايو 2021 وذلك عقب إنهاء رحلتهم السياحية في المحافظة.

وأنهى مطار مرسى مطروح الدولي، إجراءات سفر الفوج السياحي، حيث تم التأكد من هويتهم بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لهم كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.  
 

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، يرافقه اللواء أشرف السيد مدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإثنين الماضي، أول طائرة شارتر من دولة رومانيا على متنها 29 أجنبيا.

وتابع محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من قياس درجات الحرارة وحتى شهادة سلبية تحاليل فيروس كورونا pcr وإجراءات الوصول.

وقامت إدارة السياحة والفنادق بديوان عام محافظة مطروح وإدارة مطار مرسى مطروح الدولي بتوزيع الورود والشيكولاتة على الفوج السياحي عقب وصوله، بالإضافة إلى توزيع كتيبات  سياحية عن معالم محافظة مطروح بالمدن المختلفه وخاصة اللغة الانجليزية.

وحرص محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي على التقاط الصور التذكارية من الفوج الأول الذي وصل إلى المحافظة وسط فرحة الأجانب حاملين علم دولة رومانيا. 

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، أنه تم استقبال أول فوج سياحي خارجي من دولة رومانيا من أصحاب الشركات السياحية وذلك للتعرف على معالم محافظة مطروح المختلفة "سعداء بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المطار.. بشرة خير لأهالي مطروح إن شاء الله". 

مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطار مطروح الدولي
مطروح مطار مرسي مطروح الدولي دولة رومانيا طائرة شارتر إجراءات احترازية

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