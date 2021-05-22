السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

«أبومازن» يشكر الرئيس السيسى على جهود تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

جريدة الدستور

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن” عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عباس اليوم السبت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا أمنيا مصريا، حيث أطلع عباس الوفد المصري، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

من جانبه، نقل الوفد المصري، تحيات الرئيس السيسي، للرئيس محمود عباس وشعب فلسطين.

 

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