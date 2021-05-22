السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «DMG» الألمانية: مصر واجهة إفريقيا بمكانتها وموقعها الإستراتيجي وقيادتها الحكيمة

كرستيان ثونز
كرستيان ثونز

قال كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة DMG. MORI الألمانية، إن الشركة تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في إنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة؛ نظرا للإمكانات الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية حاليا، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليا، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري.

وأضاف ثونز، أنها عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضا بالنفاذ إلى القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الإستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.

جاء ذلك استقبال الرئيس السيسي، اليوم، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبدالرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود علي العضو المنتدب للشركة في إفريقيا.

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