السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة والقدس وغزة

غزة
غزة

تتواصل  التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ويتوجه الوفد المصري باكرًا إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود المصرية؛ لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بالقطاع.

نجحت الجهود المصرية في وقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، بوساطتها في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس، في قطاع غزة، الخميس الماضي، اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين"، الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.

وستقوم القاهره بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

 

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