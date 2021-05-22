السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نبيل فاضل: المنظمات الدولية تربح المليارات على حساب معاناة الشعب اليمني

مساعدات اليمن
مساعدات اليمن

أكد الحقوقي اليمني نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، دعم أي خطوات للسلام لكن تجاربهم مع جماعة الحوثي غير جيدة فإنها تنتظر الفرصة لإشعال الحرب من جديد، فهي من دمرت البلاد.

وقال فاضل في تصريح لـ«الدستور» إن المنظمات الدولية أطلقت نداءات متكررة عن حاجه الشعب اليمني، وبالفعل جمعوا من خلفها مليارات الدولارات باسم مساعدات للشعب اليمني الذي لم يتحصل إلا على نحو 25% منها.

وأضاف الحقوقي اليمني أن الملايين التي تخصص لدعم الشعب اليمني تنفقها المنظمات الدولية على العاملين لديها.

اليمن المنظمات الأممية معاناة إنسانية الحوثي السلام

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