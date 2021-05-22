«هنا بريتوريا».. احتفال لاعبى الأهلى داخل غرفة الملابس عقب التأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

احتفل لاعبو الأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى داخل غرفة خلع الملابس في استاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، عقب التعادل الإيجابي 1-1 والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من ركلة ركنية حولها عمرو السولية من القائم القريب إلى البعيد، حيث انتظرها ياسر إبراهيم ليضعها برأسه في الشباك في الدقيقة 11.

وتعادل اللاعب موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة 30 من رأسية رائعة حول بها عرضية من الجبهة اليمنى لصن داونز إلى شباك حارس الأهلي محمد الشناوي، لتنتهي المباراة والأهلي متقدمًا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1.