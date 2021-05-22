القبض على المتهم بقتل رضيعته في الحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل طفلته الرضيعة بسبب تبولها اللاإرادي في الحوامدية.

البداية كانت بورود إخطار لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية من غرفة النجدة بوقوع جريمة مقتل طفلة رضيعة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة بسبب تبول الطفلة اللاإرادي، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.