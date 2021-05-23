أبرزها «البواسير».. تعرف على مضاعفات الإمساك المزمن

يعد الإمساك من المشاكل المزعجة للمصابين بها، حيث يعتبر قلة شرب الماء وتناول الفاكهة والخضروات من الامور التى تزيد من فرص الإصابة بالإمساك، بالإضافة الى عدم ممارسة النشاط البدني الكافي.

ومع ذلك، فإن الأمر مختلف إذا كنت مصابًا بالإمساك طوال الوقت، فوفقًا للأطباء، يعتبر الإمساك مزمنًا إذا استمر لمدة 3 أشهر على الأقل.

والإمساك يمكن أن يسبب تقلصات غير مريحة في المعدة وانتفاخ البطن، ولكن الإمساك المزمن يرتبط بمضاعفات، يمكن أن يكون الكثير منها خطيرًا للغاية، يرصدها الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبى.

"البواسير"

يمكن أن يؤدي الضغط المستمر فى المرحاض لخروج "البراز" إلى تضخم الأوعية الدموية في منطقة المستقيم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تكوين كتل يمكن أن تسبب الألم الشديد.

ويمكن علاج معظم حالات البواسير باستخدام دواء موضعي، ومع ذلك، فقد يوصي الطبيب أحيانًا بالتدخل الجراحي لعدم تفاقم المشكلة.

"شقوق الشرج"

قد يتسبب الإمساك المزمن في حدوث تشققات في الشرج، حيث يمكن أن يتسبب الشق الشرجي الحكة وكذلك الألم والنزيف في كل مرة تحرك فيها أمعائك.

"سلس البراز"

يمكن أن يتسبب سلس البراز، في ضعف عضلات المستقيم وتلف أعصابه، حيث يمكن علاج سلس البراز عن طريق الأدوية أو تمارين تقوية الحوض أو الجراحة على حسب سبب المشكلة أو شدتها.

نصائح لتجنب مشكلة الإمساك المزمن:

- استهلك الفواكه والخضروات بانتظام لأنها مليئة بالألياف التي تسهل إخراج الأمعاء.

- شرب الكثير من الماء لمنع البراز من أن يصبح صعبًا ويصعب إخراجه، على الأقل لتر ونصف.

- توجه إلى الحمام في كل مرة تشعر فيها برغبة ملحة في تحريك أمعائك، حتى لا تتراكم الفضلات.

- حافظ على نشاطك البدني قدر الإمكان لمساعدة الجهاز الهضمي، من خلال ممارسة بعض التماريين الرياضية.

- الكثير من التوتر يمكن أن يكون سببًا في إصابتك بالإمساك، لذا ينصح الأطباء بضرورة تجنة التعرض للضغوط.