«أول مرة سمير غانم يزعلنا».. رواد «فيسبوك» يودعون أسطورة الكوميديا

رحل عنّا، أول أمس الخميس، الفنان سمير غانم، أسطورة الكوميديا في العالم العربي، الذي عاش أكثر من 50 عامًا يرسم الضحكة على وجوه المشاهدين، والجمهور الذي كان يأتي إليه من كل حدب وصوب، فلم يختلف جيل على حبه، تربع في قلوب الصِغار قبل الكِبار.



تعوّدنا بمجرد ظهور "فطوطة" خلف الشاشات أن يحتل الضحك الشفاه، وتغمر السعادة البيوت، اسمه فقط كان "براند" للكوميديا في العالم العربي، وفي مصر، حيث برع في تقديم الفوازير والمسرحيات، والغناء أيضًا، تعرض حتى الآن وينبهر بها الجميع وكأنها تعرض للمرة الأولى.

سلسلة طويلة من النجاحات المتتالية، قدّمها أسطورة الكوميديا سمير غانم، نتجت عن تعاونه وارتباطه بالمخرج حسن عبد السلام، الذي أضاف لـ"غانم" شكلًا جديدًا من الكوميديا، ولكن للمرة الأولى على مدار خمسين عام مضوا يدخل الفنان سمير غانم الحزن قلوبنا.



خرج جمهور السوشيال ميديا بـ"يافطة" في وداع الفنان الكبير سمير غانم مكتوب عليها: "أول مرة سمير غانم يعمل حاجة تزعلنا"، ليتم تدوالها على نطاق واسع ويشاركها أكثر من فنان على رأسهم الفنان حسن الرداد، زوج ابنته إيمي سمير غانم، والفنانة شيماء سيف، والفنانة هنا الزاهد، وغيرهم كثير من الفنانين والفنانات.

وعلق عليها أيضًا روّاد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك"، فكتبت صافي محمد، قائلًة: "البقاء لله وحده، وإحنا والله فعلًا زعلانين عليه"، فيما قرر الكثيرون الاكتفاء بالدعاء له وطلب المغفرة والثبات عند السؤال، ليكن بهذا الرحيل يحدث الفنان الكبير سمير غانم وجع وحزن داخل نفوس الجميع بموته.

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وكان العزاء مقتصرا على المقابر، بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات.