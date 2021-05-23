بالأرقام.. كيف تعمل الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتصدير للخارج؟

تتميز مصر بامتلاكها للثروات الطبيعية وتتجه إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال الاستثمار فيها، ويأتي الغاز الطبيعي على رأس قائمة الثروات، بالحرص على اكتشاف حقول جديدة واستخدامه وتصديره بالشكل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي خطوة مهمة، تتجه مصر لأن تصبح بين أكبر 10 دول مُصدرة للغاز الطبيعي المسال حول العالم بالتزامن مع الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي وتشغيل المصانع.

وقطعت مصر شوطًا طويلًا في اكتشاف مصادر جديدة للغاز الطبيعي، لا سيما بعدما تم وضع خطة لتحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز على مستوى العالم بتكلفة نحو 415 مليون دولار.

بلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث وتنمية وتشغيل الثروة البترولية نحو 11 مليار دولار، فضلًا عن 50 مليونا قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بمحافظة جنوب الوادي.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلى من الغاز لمختلف قطاعات الدولة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى مد وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 3.2 مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % على الأعداد المخطط تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.

وتوسعت الحكومة ممثلة في وزارة البترول في اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي وفقًا لتوجهات القيادة السياسية، إذ تم اكتشاف حقل ظهر والذي يهد أحد أهم الاكتشافات التي توصلت لها مصر مؤخرًا.

ينتج حقل ظهر 350 مليون قدم مكعب يوميًا في منتصف ديسمبر الماضي 2018 وبات ينتج 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميًا.

وبمحافظة الاسكندرية اُكتشفت حقول أتول ونورس بشمال الإسكندرية والتي من المفترض أن تكون دخلت مراحل الإنتاج، وكذلك ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، والذي يعد بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية.

ونتيجة لامتلاك مصر حقول ضخمة من الغاز الطبيعي فتتصدر مصر أبرز الدول التي لديها بنية أساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث قفز إنتاجها من الغاز من 3.6 مليار قدم مكعب منذ أربع سنوات، إلى نحو 6.6 مليار العام الحالي، ولم تعد في حاجة إلى استيراد غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، وذلك بحسب بيانات وزارة البترول.