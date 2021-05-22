السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول القوات المصرية المشاركة فى تدريب «حماة النيل» بالسودان

القوات المصرية المشاركة
القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة
فى التدريب المشترك "حماة النيل"، والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية  للقوات المسلحة  لكلا البلدين، والذى يأتى استمرارًا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1  ونسور النيل -2).

من جانبه؛ رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك
القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك
القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك
القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

السيسى يؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

«الصحة»: إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا وارد لكن ليس الآن

تفاصيل التحقيقات في واقعة الفيديوهات الجنسية بنادِ شهير.. زوجة رجل الأعمال: «المتهمون هددوني»

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

قوات الاحتلال تسمح للصيادين في قطاع غزة بممارسة عملهم