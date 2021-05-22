السعودية تختتم تمرين «سراب الصحراء 3» مع القوات الجوية الأمريكية

اختتمت السبت، مناورات التمرين المشترك سراب الصحراء (3) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، والذي شهد عددًا من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة، وشاركت فيه منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة (ف-15 إس أي، ف 15 سي، تايفون، تورنيدو)، وكذلك منظومات (الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكتروني، والتزود بالوقود)، ومن الجانب الأمريكي منظومات (ف 15، ف16، ف18، الأيواكس).

كما يبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتي، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تمرين "الصداقة 2021"

وفي فبراير الماضي، نفذت القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي، التمرين العسكري المشترك "الصداقة 2021".

التمرين شاركت فيه إدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية السعودية، مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، حيث تم بشكل افتراضي عبر الاتصال المرئي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك، وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات، وعمل أيضًا على تبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين.

تمرين "المدافع البحري 21"

وفي يناير الماضي، انطلق التمرين البحري المختلط «المدافع البحري 21»، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، ومشاركة قانصة الألغام البريطانية بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.

وهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.