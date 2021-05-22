نائب سيناوي: مساعدات القوى السياسية لغزة انتعاشة جديدة للحياة الحزبية

قال رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن الأهالي في قطاع غزة غمرتهم السعادة الكبيرة وكانوا فرحين بالدور المصري الكبير في دعم قضيتهم الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يثبت ويبرهن على ثبات الموقف المصري أبد الدهر تجاه القضية، وأن مصر من أولى الدول التي ما زالت تقدم دعم ليس معنويا فقط، لكن ماديا للشعب الفلسطيني.

أضاف بكير، لـ"الدستور"، أن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة أدخلت البهجة في نفوس الفلسطينيين، الذين أخذوا يهللون في الشوارع والميادين بالدور المصري العظيم، لافتًا إلى أن السيسي صاحب الفضل الأول والأخير في وقف إطلاق النار بقطاع غزة وهو ما يعكس دور مصر الريادي والمحور في المنطقة والإقليم.

وتوجه عضو النواب بالشكر للأحزاب السياسية وائتلاف دعم مصر الذين شاركوا في القافلة المصرية التي حملت هدية الرئيس للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دور القوى السياسية أصبح يتم تمثيله بالشكل الذي يليق بمكانة وقيمة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية شاركت بكل جهدها في توصيل المساعدات المصرية للأهالي في قطاع غزة.

وأعلن ائتلاف دعم مصر في البرلمان ويضم أحزاب: (حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهوري إضافة الى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) تنظيم قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني تتحرك إلى معبر رفح.

يأتي ذلك في إطار تحمل الدور المجتمعي تجاه قضية فلسطين وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم مصر لإعادة إعمار غزة بـ500 مليون دولار ويقوم بالتنفيذ الشركات المصرية.