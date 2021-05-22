القبض على المتهم بتهديد رجل أعمال بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بتهديد رجل أعمال بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم أول الشيخ زايد بلاغًا من رجل أعمال "مدير بأحد المولات التجارية" يفيد بتلقيه مكالمات تليفونية بتهديده بالخطف والقتل له ولأولاده، والتشهير بسمعته من خلال نشر صور مخلة له وزوجته.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 424 لسنة 2021 عن أن المتهمين "أ. م" ونجله "ف. أ" وآخرين قاموا بالتواصل مع زوجة رجل الأعمال وهددوها بنشر صور خادشة للحياء لها ولأسرتها، كما هددوها بالقتل، حسبما ذكرت الزوجة في التحقيقات، موضحة أن "أ. م"، أهداها هو وشقيقاه وزوجته ونجله حقيبة، واكتشفت بعد ذلك أن الحقيبة بها كاميرا، وأنه التقط بها مقاطع مصورة خاصة بينها وبين زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية "عرفت بعد كده إنه أخد الفيديوهات والصور واستخدمها في ابتزاز زوجي السابق".

وأوضحت في التحقيقات أن زوجها السابق تعرض لواقعة تهديد وابتزاز من بعض الأشخاص، وهددوه بنشر بعض الصور والفيديوهات المسيئة له بقصد التشهير به، وأنها كانت متزوجة منه.

وقالت: فيه محادثات بيني وبين "أ. م" تثبت أقوالي عشان أنا لما اكتشفت إن فيه كاميرا في الشنطة قالي إنه عاوز بعض الصور ليا أنا وزوجي السابق، عشان يستخدمها في الضغط عليه للتصالح بينهما لوجود خلافات سابقة وقضايا.

وأبدت استعدادها لتقديم مستندات وفلاشة أمام جهات التحقيق، مضيفة: عقب علمي أن زوجي السابق تعرض للتهديد والابتزاز بنشر صور مسيئة له، تأكدت أن " أ.م" وشقيقيه ونجله وزوجته، هم اللي عملوا الكلام ده عن طريق الصور اللي التقطها ليا أنا وزوجي السابق وقت الزواج، وهما خلوني صورت فيديو على موبايلاتهم قلت فيه إني لو حصلي حاجة يبقي "ف. أ " هو اللي أذاني والمدعو "أ.م" قال لي إن ده تأمين ليكي.

وأضافت: كان المدعو "أ. م" عضو مجلس إدارة النادي في الوقت ده، وهما قالوا لي إنهم يستخدمون الصور والفيديوهات دي في الضغط على زوجي السابق للتصالح معه وكانوا يهددوني بإلحاق الأذى بي وبعائلتي لو رفضت أتعاون معهم وعليه قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجاري تكثيف التحريات حول 4 متهمين آخرين من شركاء المتهم المضبوط، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخلافات والاتهامات متبادلة بين الطرفين منذ فترة طويلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.