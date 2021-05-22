«الدبيبة»: طالبنا من تونس استعادة أموال ليبيين محجوزة لديهم

وعد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بتقديم المساعدات المتوفرة لدي ليبيا واللازمة لتونس لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدبيبة، خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي: "طالبنا من تونس استعادة أموال ليبيين كانت محجوزة لديهم وأبدوا حسن نية"، مشددا على ان لليبيا مصالح مشتركة مع تونس.

كما أكد الدبيبة، على مواصلة العمل لتسوية وضع العمال التونسيين الموجودين في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أكد في وقت سابق اليوم السبت، أن الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملان وما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس، وفق تقديره.

وقال المشيشي خلال زيارة يؤديها مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى إلى ليبيا، إن "الزيارة هي زيارة أخوة للشعب الليبي" مشيرا إلى أنه كان يتطلع للقيام بالزيارة لـ"تهنئة الحكومة الليبية وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين".