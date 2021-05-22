تدشين المرحلة الأولى من مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بديوان الغربية

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بديوان عام محافظة الغربية والتي يتم تنفيذها في مركز التدريب بالمحافظة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تدريب مديري الإدارات العامة بالديوان في الفترة ما بين ٢٠ مايو ٢٠٢١ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢١.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي انطلاقًا من رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة التي دائمًا ما يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، بناء اقتصاد رقمي قوي وجهاز إداري كفء وفعال، مما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تداول البيانات وسهولة الربط بين ديوان المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.

وفي إطار منفصل، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتوفير اللقاح لكل المؤسسات الحكومية بالمحافظة في إطار مبادرة "اللقاح أمان" والتي أطلقها في السابع عشر من الشهر الحالي، قامت اليوم اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء اللقاح لعدد ١٣٥ مستشارًا من مستشاري النيابة الإدارية بطنطا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كل العاملين بالدولة، حيث استهدفت المبادرة مذ انطلاقها تلقيح العاملين بـ(الإدارة التعليمية بسمنود، مستشفى المنشاوي، دار المسنين بطنطا، ديوان عام المحافظة، الإدارة التعليمية بزفتى وكفرالزيات ونقابة الصيادلة)، وذلك من خلال (١١) فريقًا متحركًا و(٢٠) فريقًا ثابتًا.

كما ناشد الدكتور طارق رحمي مواطني المحافظة وجميع العاملين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكدًا على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية خصصت ١١ فريقًا متحركًا بـ(مركز طبي سعيد ١، مركز طبي سعيد ٢، سيجر، ديوان المحلة أول، ديوان المحلة ثان، كبد المحلة، مكتب صحة كفرالزيات، مكتب صحة السنطة، رمد زفتى، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور)، كما تم تخصيص ٢٠ فريقًا ثابتًا بـ(مركز طبي سيجر، معهد الأورام، بنك الدم، مركز طبي سعيد، سبرباي، دمرو، ديوان الإدارة الصحية المحلة أول، معهد كبد المحلة، الهياتم، ديوان الإدارة الصحية المحلة ثان، رمد زفتى، ديوان الإدارة الصحية زفتى، ديوان الإدارة الصحية سمنود، بنا أبوصير، دماط، مستشفى قطور المركزي، مكتب صحة ثان السنطة، إبيار، مكتب صحة ثان كفرالزيات ومكتب صحة أول بسيون).