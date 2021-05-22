السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل متدرب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية  للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك  القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء ذلك خلال لقائه محمود ياسين، متدرب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الدفعة الثالثة من  البرنامج الرئاسي لتأهيل للقيادة ، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل له لإنهاء فترة تدريبه على أكمل وجه، مؤكدا على أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم  تنفيذ البرنامج  بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

ووجه المحافظ نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة تنفيذ التدريب العملي  بالديوان العام والمراكز والمدن ، وذلك من خلال توفير كافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة في هذا الشأن مع المسئولية عن  ملئ نموذج التقييم  المعد عن طريق الأكاديمية ، مؤكدا أنه سيتابع "شخصيا" مع المسئولين سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.

وفى سياق منفصل شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انطلاق أول يوم عمل للفرق المتحركة للتطعيم ضد فيرس كورونا المستجد حيث تم البدء بديوان عام المحافظة ، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف وفق جدول زمني وخطة عمل موضوعة الأماكن العامة والخدمية وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة ، ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون، وذلك بالتنسيق مع وكلاء الوزارات والأوقاف والقيادات الكنسية والجهات ذات الصلة.

 

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