50 عاما.. علاقة صداقة جمعت بين ميرفت ودلال والجداوي وفرقهم كورونا

ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ثلاثي جمع بينهم الصداقة على مدار 50 عامًا، لم يفرق بينهما أي شيء، ولم يتركوا بعضهم البعض على الإطلاق خلال المناسبات الاجتماعية، خاصًة في واجبات تقديم العزاء والجنازات، فدومًا كانت أياديهن متشابكة ببعضهن البعض، إلا أن اليوم ظل مقعد "رجاء ودلال" غائبا، بعدما صعدت رجاء الجداوي، لبارئها، وتدهور الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ورحيل أسطورة الضحك سمير غانم.

آخر لقاء بين ميرفت أمين ورجاء الجداوي

اختفت الفنانة ميرفت أمين عن الأنظار نهائيًا بعد رحيل صديقتها رجاء الجداوي في الـ5 من يوليو لعام 2020، حزنًا على فراقها، وعدم وداعها قبل إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصويرها مسلسل "لعبة النسيان"، خاصًة أنها ذهبت إلى منزلها ورفضت النزول إليها متحججة بتأخر الوقت حينها، لتكن المفاجئة هي إصابة الجداوي بفيروس كورونا وانتقالها إلى غرفة العزل ومن ثم رحيلها عن الحياة دون وداع بين صديقاتها.

لم تستطع الفنانة ميرفت أمين حضور أي مناسبات سواء كان عزاء أم فرح، منذ رحيل صديقتها التي بدأت علاقتها بها في 1970 عن طريق فيلم "أصعب جواز"، ومسلسل "شقة بدون سقف"، فالعلاقة بين الثلاثي قوية ولم يفرق بينهن سوى فيروس كورونا.

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افتتح الجرح من جديد برحيل الفنان سمير غانم، وإصابة الفنانة دلال عبد العزيز، لتعود الفنانة ميرفت أمين إلى الأنظار من جديد، لتكن أول الحاضرين لمسجد المشير طنطاوي لتشييع جثمان "غانم"، لتكن "أمين" رمز للوفاء في الصداقة في وقت بقي الشعار فيه "الحي أبقي من الميت".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم شيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وكان العزاء مقتصرا على المقابر.