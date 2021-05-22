محافظ سوهاج يستقبل متدرب البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم، سلام علي شورى سلام متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ سوهاج أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثان من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للتدريب تحت إشراف السيد نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

ومن جانبه أشار نائب المحافظ إلى أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات.

فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء وحدة حياة كريمة " تطوير الريف المصري " بديوان عام المحافظة، بحضور شريف أبو سحلي منسق الوحدة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" .

وأكد "القاضي" أهمية التوثيق الإعلامي لأنشطة وفعاليات المبادرة، وإشراك المواطنين بآرائهم ومقترحاتهم حول المبادرة من خلال التواصل الفعال معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات " حياة كريمة" بجميع المراكز السبعة المستهدفة من المبادرة، لافتًا إلى وجود غرفة علميات مركزية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين حول المشروع القومي، ويأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية للمرور على المشروعات، وتذليل العقبات، واظهار الوضع الحالي وما وصلت إليه المشروعات المنفذة، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على السيد الوزير المحافظ.