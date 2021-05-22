السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل متدرب البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم، سلام علي شورى سلام متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ سوهاج  أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثان من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للتدريب تحت إشراف السيد نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

ومن جانبه أشار نائب المحافظ إلى أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات.

فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء وحدة حياة كريمة " تطوير الريف المصري " بديوان عام المحافظة، بحضور شريف أبو سحلي منسق الوحدة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل  بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" .

وأكد "القاضي" أهمية التوثيق الإعلامي لأنشطة وفعاليات المبادرة، وإشراك المواطنين بآرائهم ومقترحاتهم حول المبادرة من خلال التواصل الفعال معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات " حياة كريمة" بجميع المراكز السبعة المستهدفة من المبادرة، لافتًا إلى وجود غرفة علميات مركزية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين حول المشروع القومي، ويأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية للمرور على المشروعات، وتذليل العقبات، واظهار الوضع الحالي وما وصلت إليه المشروعات المنفذة، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على السيد الوزير المحافظ.

عرف الدولة جمهور اكاديمية اليوم عمل اجتماع خدمات تحقيق خلال طريق مستوى ازمة

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

السيسى يؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

«الصحة»: إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا وارد لكن ليس الآن

تفاصيل التحقيقات في واقعة الفيديوهات الجنسية بنادِ شهير.. زوجة رجل الأعمال: «المتهمون هددوني»

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

قوات الاحتلال تسمح للصيادين في قطاع غزة بممارسة عملهم