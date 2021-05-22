السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرية اللاهون بالفيوم تستقبل سيارة الأحوال المدنية المتنقلة

قرية اللاهون بالفيوم
قرية اللاهون بالفيوم

استقبل اليوم السبت، جمال فتحي رئيس الوحدة المحلية بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم، السيارة المتنقلة التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين، ومنعاً للتزاحم علي مكاتب الأحوال المدنية بالفيوم لعدم انتشار فيروس كورونا.


وأضاف رئيس الوحدة، بأن السيارة سوف تطوف عدة قرى بالفيوم ابتداءً من اليوم السيبت بقرية اللاهون ولمدة 4 أيام في باقي القري وهي قرية سنهور التابعة لمركز سنورس، وقرية الغرق التابعة لمركز إطسا وقرية ابوكساه التابعة لمركز إبشواي، طبقاً لتعليمات من وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين وتوجيهات العميد عبد الرحمن هويدي مدير إدارة الأحوال المدنية بالفيوم.

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الوحدة المحلية اللاهون بالفيوم تستقبل سيارة الأحوال المدنية

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