نائب محافظ قنا يطلق شعلة أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة

أطلق حازم عمر نائب المحافظ، اليوم السبت، من معبد دندرة، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أوليمبياد الطفل المصري» في نسخته الثالثة 2021، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وسط الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح نائب محافظ قنا أن أوليمبياد الطفل المصري، هي محاكاة للدورة الأوليمبية العالمية، التي تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو ممارسة الأنشطة الرياضية لنمو صحي ومتزن من الجانب البدني والنفسي، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب المتميزين رياضيًا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات، مؤكدًا على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة الرياضية للبنين والبنات لتعزيز روح المنافسة بينهم، مشيرًا إلى أن بداية انطلاق الشعلة كانت من معبد دندرة مرورًا بالطريق الزراعي ونقطة مرور دندرة ثم كوبري نهر النيل و شارع الصالة المغطاة ثم طريق الري وصولًا لديوان عام المحافظة.

من جانبه ذكر الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضية بقنا أن المنافسات الرياضية سوف تقام بالمنشآت الرياضية مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب التسجيل في الأوليمبياد حتى 15 يونيو القادم، لافتًا إلى أن منافسات أوليمبياد الطفل المصري "بنين وبنات من مواليد 2007 حتى 2009" ستكون في عدد من الألعاب الجماعية والفردية (خماسي قدم، سلة، طائرة، يد، ألعاب قوى، كاراتيه، تايكوندو، تنس طاولة، سباحة، رفع أثقال، مصارعة، جودو) وذلك على المستوى المحلى للمحافظة ، ثم تأهيل وتصعيد الفائزين إلى المنافسة على مستوى الجمهورية.