للمرة الأولى.. ذاكرة الكاريكاتير فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أقام مشروع ذاكرة الكاريكاتير، أمس ولأول مرة، ورشة كاريكاتير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مجموعة من أشهر رسامي الكاريكاتير في مصر والعالم العربي (هاني عبدالجواد، رغداء جواد حجازي، عماد عبدالمقصود، عبدالرحمن أبوبكر).

وقال الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، منسق عام الورشة، إن الورشة تمثل نقلة نوعية كبيرة، وفكرة جديدة أن تتم إضافة البعد الكاريكاتيري بسماته الأساسية المرح والسخرية لكتل خرسانية صماء.

أضاف الصاوي أن الورشة مثلت تحديًا كبيرًا لرسامي الكاريكاتير المشاركين فيها، وكانت محط أنظار الجميع، حيث اجتهد الرسامون المشاركون للجمع بين الملامح المعمارية الأساسية للمباني المراد رسمها والسمات الكاريكاتيرية. وجاءت ردود أفعال الشركات المشاركة بعد الانتهاء من الورشة والواضحة في الصور لتؤكد براعة الرسامين المشاركين في الورشة؛ في الوصول إلى النتائج المطلوبة.

اختتم الصاوي حديثه بتوجيه الشكر للشركات القائمة على تنظيم المعارض والفعاليات العقارية، على ما بذلوه من جهد ليخرج هذا الحدث الأول من نوعه، بهذا الشكل المبهر والمتميز، وكذلك لرسامي الكاريكاتير الذي وافقوا على خوض التحدي، ومثلت أعمالهم المتميزة إضافة قوية أثنى عليها جميع من شاركوا في المعرض.

ومشروع ذاكرة الكاريكاتير، إحدى المبادرات الشبابية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري غير المادي بشكل عام، وتراث الكاريكاتير المصري بشكل خاص، أسس المشروع الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي عام 2012، وقدم المشروع العديد من المعارض الكاريكاتيرية المتميزة منها: ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة مئوية ثورة 1919، معرض حرب أكتوبر .. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر، وآخرها معرض روسيا .. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة مرور 76 عامًا على انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.

ذاكرة الكاريكاتير

ذاكرة الكاريكاتير