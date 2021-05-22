المركز الثقافي يعلن عن مسابقة «يلا نرسم آثارنا».. اعرف التفاصيل

أعلن المركز الثقافي بجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، عن مسابقته السنوية في فن الرسم لعام 2021 بعنوان "يلا نرسم آثارنا"، بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 20000 جنيه، وأخرى عينية قيمة.

أهداف المسابقة:

التعبير عن عمق الثقافة المصرية من خلال آثار مصر المختلفة والتأمل في جماليات الأثر وتكوينه على نحو يعزز ارتباط الناشئة والشباب بوطنهم المتفرد من خلال الفن.

شروط المسابقة:

· الرسم على أوراق الكانسون أو ناصيبيان مستورد أو لوحات كانفاس جاهز.

· الابتكار في العمل الفني وعدم النقل أو التقليد.

· للمشارك مطلق الحرية في اختيار أدوات الرسم سواء كانت أقلام خشبية، شمعية، مائية، زيتية ...إلخ على أن يكون مقاس اللوحة 35 في 50 سم.

· عدم طي أو لف اللوحات.

· الأعمال الفنية تسترد بعد المعرض وحفل تسليم الجوائز بأسبوع وبعد ذلك لا تعتبر الجمعية مسئولة عن الأعمال.

· تكتب الأسماء رباعية على العمل من الخلف والسن ورقم الهاتف للأب أو الأم للصغار بخط واضح باللغة العربية.

· ترسل المدارس مساهمتها ببيان واضح بعدد الأعمال وأسماء المشاركين وتكتب الأسماء والأعمار خلف اللوحات أيضا.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة يوم السبت 31 يوليو 2021، بمقر المركز الثقافي:42 تقاطع شارع الثورة مع شارع عبد الله دراز – أرض الجولف، خلف سنترال ألماظة بمصر الجديدة - القاهرة.

نبذة عن المركز الثقافي:

المركز الثقافى أحد المواقع التابعة لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، لديه العديد من الدورات المتخصصة فى مجالات (الكمبيوتر - الفنون- الموسيقى - النشاط الرياضى - التنمية البشرية)، بالإضافة إلى مكتبة عامة تضم العديد من المقتنيات وتقدم ندوات وورش عمل لجميع الأعمار ويقدم المركز الثقافي أنشطة ترفيهية وحفلات ومعارض وغيرها من الأنشطة التي تخدم المجتمع.