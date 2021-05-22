سريلانكا تعلق عمل المواصلات العامة بسبب كورونا

أعلنت سريلانكا اليوم /السبت/ تعليق عمل القطارات وحافلات النقل العام في البلاد لمدة أربعة أيام ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها البلاد لمكافحة ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة (ذا ايلند) السريلانكية أن الأطباء في سريلانكا يدعون إلى إجراء إغلاق كامل لمدة إسبوعين ؛ حيث يقولون إن أعداد الإصابات أكثر من ثلاثة أضعاف الأعداد المسجلة.

وأضافت أن هناك تخوفات من ارتفاع أعداد الإصابة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بسبب التجمعات التي شهدتها البلاد أثناء الاحتفال برأس السنة التقليدية أو ما يعرف بـ"العام السنهالي" والتي كان يوم 14 إبريل المنصرم.

وفي وقت سابق من الأمس.. أعلنت سريلانكا تعليق الرحلات القادمة للبلاد لمدة 10 أيام، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد.

وأوضحت هيئة الطيران المدنى السريلانكية - وفقا لشبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الخميس، أنه سيتم السماح للمسافرين بمغادرة البلاد، كما سيتم السماح للمسافرين المارين من خلال المطارات السريلانكية بالبقاء لمدة تقل عن 12 ساعة.

وأضافت أنها ستسمح أيضًا بتحويلات الطوارئ إلى مطاراتها وعمليات الشحن والطائرات المحملة بالإغاثات الإنسانية في الفترة ما بين 21 وحتى 31 مايو الجاري، مشيرة إلى أن القيود الجديدة المفروضة تأتي في ظل ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الشهر الماضى.

من جهتهم.. قال مسئولو الصحة: "إن هذا الارتفاع مرتبط بتجمع الأفراد وتواجدهم في مراكز التسوق خلال الاحتفال بالسنة السنهالية الجديدة أو ما يعرف بـ"العام الجديد التقليدى" فى البلاد".

يذكر أن وزارة الصحة السريلانكية أعلنت أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 154 ألفا و786 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة ألف و89 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.