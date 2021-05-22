أمر ضبط وإحضار لـ5 متهمين في واقعة «الفيديوهات الجنسية» بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق ضبط وإحضار 5 أشخاص، بينهم عضو مجلس إدارة بنادي رياضي شهير، لاتهامهم بتصوير شخص في أوضاع حميمة مع زوجته وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 424 لسنة 2021 أن المتهمين "أ.م" ونجله "ف.أ" وآخرين قاموا بالتواصل مع زوجة عضو في النادي "د.ع" وهددوها بنشر صور خادشة للحياء لها ولأسرتها، كما هددوها بالقتل، حسبما ذكرت الزوجة في التحقيقات، موضحة أن "أ. م"، أهداها هو وشقيقاه وزوجته ونجله حقيبة، واكتشفت بعد ذلك أن الحقيبة بها كاميرا، وأنه التقط بها مقاطع مصورة خاصة بينها وبين زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية "عرفت بعد كده إنه أخد الفيديوهات والصور واستخدمها في ابتزاز زوجي السابق".

وأوضحت الضحية في التحقيقات أن زوجها السابق تعرض لواقعة تهديد وابتزاز من بعض الأشخاص، وهددوه بنشر بعض الصور والفيديوهات المسيئة له بقصد التشهير به، وأنها كانت متزوجة منه.

وأضافت "د"، "كان المدعو "أ.م" عضو مجلس إدارة النادي في الوقت ده، وهما قالوا لي إنهم يستخدمون الصور والفيديوهات دي في الضغط على زوجي السابق للتصالح معه وكانوا يهددوني بإلحاق الأذى بي وبعائلتي لو رفضت أتعاون معهم وعليه قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم أول الشيخ زايد بلاغًا من رجل أعمال يفيد تلقيه مكالمات تليفونية بتهديده بالخطف والقتل له ولأولاده، والتشهير بسمعته من خلال نشر صور مخلة له وزوجته.

وجاء بالنص في المادة (9) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدا الكترونياً أو موقعاً خاصاً إذا كان البريد أو الموقع خاصا بآحاد الناس، أما إذا كان خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان البريد الإلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.