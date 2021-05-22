السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل زيارة وزير النقل لمحافظة قنا اليوم

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن محور الشهيد باسم فكري بقنا، قد تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيًا أمام حركة المرور بناءً على توجيهات القيادة السياسية تسهيلًا على المواطنين بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل  إلى 25 كيلومترًا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل.

وأشار خلال زيارته لمحافظة قنا اليوم السبت، إلى أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محورًا على النيل في صعيد مصر بتكلفة 18.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 7 محاور بتكلفة 7.1 مليار جنيه وهي (طما – جرجا – بني مزار)، بالإضافة إلى (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، وجارٍ تنفيذ عدد 7 محاور بتكلفة 11.4 مليار جنيه وهي (ديروط – دراو – بديل خزان أسوان الفشن – أبو تيج – شمال الاقصر - منفلوط).

 كما تابع الوزير أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقي قنا/الأقصر  بطول 108 كم  والذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه ويمتد من الأقصر/ طيبة/ قوص/ قفط/ قنا، ويتم تنفيذ كل الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR وCIR، حيث تفقد الوزير خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة مؤكدًا على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال  للانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليًا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

النيل مشروعات إنشاء يحقق لوز المواطنين وزير تطوير جنيه عرض النقل إمام افتتاح المواد قنا

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