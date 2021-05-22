تعليم بنى سويف تضع خطة لامتحان الإعدادية والتجريبي الثانى للثانوي العام

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية لإجراء امتحانات نهاية العام ‏الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2020/2021 والتي تبدأ في الفترة من 1 إلى 7 يونيو القادم، والامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة على مدار 3 أيام اعتباراً من غد الأحد 23 مايو الجاري، وكذا الاستعدادات الخاصة بامتحانات العملي لطلاب الدبلومات الفنية والتي ستبدأ 5 يونية القادم، فضلاً عن الاستعدادات الخاصة بدء بداية التقدم إليكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الجديد 2021/2022

ووجه محافظ بنى سويف بإنهاء كافة الاستعدادات للجان امتحان الشهادة الإعدادية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

وذلك لضمان لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر،حيث يؤدى الامتحانات 51 ألفا و571 طالباً وطالبة على مستوى إدارات المحافظة التعلييمية، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات.

وأوضحت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اجتماع حضره مديرو عموم المديرية والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء والمتابعة والتخطيط، والمشاركة المجتمعية والأمن ومسئول المطبعة ورئيس لجنة النظام والمراقبة.

وتم التأكيد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة واتخاذ كافة التدابير الوقائية من تقليل كثافة اللجان بحيث لا تزيد علي 14 طالبا في اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة وتعقيم اللجان وقياس الحرارة على جميع الطلاب قبل الدخول حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأوضحت "وكيلة الوزارة" أن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فسيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة "إن وجدت" أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ونوهت أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة"من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، إذ يعد هذا الامتحان امتحانا تجريبيا "بدون درجات" وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحان الاسترشادي التجريبي، وتشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة تعليمية لحل اي مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفني.

وأشارت "يوسف" إلى أن بداية التقدم الكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى سوف يبدأ اعتبارا من 1 إلى 30 يونيه القادم من خلال المنصة الإلكترونية من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg ، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، وللحد من أية تجمعات محتملة لأولياء الأمور.