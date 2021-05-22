السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يعطل الحياة السياسية ويخالف الدستور.. أبرز رسائل سعد الحريري للرئيس اللبناني

سعد الحريرى
سعد الحريرى

فى ظل الخلاف المستمر فى لبنان بين رئيس الحكومة اللبنانى المكلف سعد الحريرى، والرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، حول تشكيل الحكومة اللبنانية، وفى تصريحات صحفية له اليوم، وجّه الحريرى عدة رسائل بشكل مباشر للرئيس عون، يرصد «الدستور» أبرزها:

  • الرئيس عون يفرض أسماء معينة وفرض الثلث المعطل.
  • الرئيس عون يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية.
  • الرئيس اللبناني يمتلك خبرة كبيرة في تعطيل تشكيل الحكومات.
  • إنه لن يشكل حكومة وفقا لرغبات أو ميول الرئيس عون.
  • إن الرئيس عون يضع المستحيل والعوائق أمامه حول تشكيل الحكومة.
  • الرئيس اللبنانى يقول للنواب سميتم رئيسًا لتشكيل الحكومة وأنا لا أريده تفضلوا خلصوني منه.
  • دعا الرئيس عون وأتباعه أن يكفوا عن محاربة طواحين الهواء فى السنة المتبقية من عهده.
  • طالب الرئيس عون بالخروج من الأزقة الضيقة التي علقوا فيها طوال خمسة أعوام وأوصلت لبنان لهذا الوضع.
  • وصف الرئيس عون بأنه سبّب خللا فى التوازن الدستورى والاتزان الوطنى.
  • رئيس الجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة.

 

وقال الحريري، فى تصريحات صحفية اليوم السبت: «نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على أن مجلسكم الكريم، علاوة على أنه دون سواه، من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة أو يمنعها»، وفقا لموقع لبنان 24.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانى المكلف: "لن أستجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في أي إخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن أسهم في تسهيل المشاريع العدمية".

يذكر أن حدة الخلاف السياسي في لبنان تصاعدت بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فى مارس الماضى.

سعد الحريري لبنان الرئيس عون تشكيل الحكومة الدستور

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