القبض على أربعة إرهابيين فى عملية أمنية بالعاصمة العراقية

ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على أربعة إرهابيين بعملية أمنية في بغداد؛ لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية لعملهم بما يسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد.



وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية العراقية، اليوم السبت أن أحد الإرهابيين ويدعى (الشايب) وهو من الإرهابيين الخطرين كان يقوم بتسليم الأسلحة والمواد التي تساعد في التفجيرات إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وكذلك يقوم بتوزيع ما يسمى "الكفالات" على عائلات العصابات الإرهابية في بغداد.



وأكدت الوكالة إحالة جميع الملقى القبض عليهم عقب تدوين أقوالهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.



وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم ، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.

وفي سياق متصل.. أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، أن الجهاز قام بتنفيذ 144 عملية لقوات الجهاز، تم خلالها قتل 107 إرهابيين واعتقال 133 آخرين، بينهم قياديون مهمون في تنظيم داعش.

وقال النعمان، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الإعلام الأمني حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء العراقية، اليوم ، إنه تم تنفيذ 370 عملية أمنية بالتنسيق مع الإسناد الجوي، وتدمير 250 كهفا ومضافة لداعش وتفكيك قاطع جنوب بغداد وتدمير مضافته الرئيسة.

وأشار النعمان إلى أن الجهاز يعمل بشكل استخباري لمتابعة الخلايا الإرهابية في جميع المناطق، ويقوم بتحليل النشاط الإرهابي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مضيفا أنه تم وضع خطة لثلاث سنوات قادمة وإطلاق الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات.

من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، عن إلقاء القبض على 163 إرهابيا من قبل وكالة الاستخبارات، مبينا أنه تم تنفيذ عمليات استباقية من قبل الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع في كركوك وديالي ووصلت إلى مناطق لم تصلها سابقا.

وقال المحنا إن قوات الداخلية ألقت القبض على 3400 متهم بالمخدرات والسرقة والقتل، وضبطت عشرات الكيلوجرامات من المخدرات، كما ألقت القبض على عصابة في الديوانية تمارس الاغتيالات.