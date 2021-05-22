سائق توك توك يطعن شقيقه لخلاف على الميراث فى الدقهلية

أصيب سائق بطعنة نافذة بالبطن على يد شقيقه لخلافات بينهما على الميراث بقرية "الرودة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "محمد علي أبو السعود علي مسعد " 29 سنة سائق، ومقيم قرية "الرودة " دائرة المركز مصابا بجرح نافذ بالبطن.

بانتقال الضباط والفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب وشقيقه المدعو "عبدالله علي ابو السعود علي مسعد 22 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان الوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وتعدي الأخير عليه بالضرب بالة حادة "سكين" بحوزته وأحداث إصابته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة "وتم التحفظ عليها" تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1449 جنح مركز المنزلة، وجار والعرض على النيابة العامة .