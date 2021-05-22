سائق توك توك يطعن شقيقه لخلاف على الميراث فى الدقهلية

سائق توك توك يطعن شقيقه لخلاف على الميراث فى الدقهلية
أصيب سائق بطعنة نافذة بالبطن على يد شقيقه لخلافات بينهما على الميراث بقرية "الرودة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "محمد علي أبو السعود علي مسعد " 29 سنة سائق، ومقيم قرية "الرودة " دائرة المركز مصابا بجرح نافذ بالبطن.
بانتقال الضباط والفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب وشقيقه المدعو "عبدالله علي ابو السعود علي مسعد 22 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان الوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وتعدي الأخير عليه بالضرب بالة حادة "سكين" بحوزته وأحداث إصابته.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة "وتم التحفظ عليها" تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1449 جنح مركز المنزلة، وجار والعرض على النيابة العامة .