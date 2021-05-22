هدية السيسى.. حزب الشعب الجمهورى يسلم أكبر قافلة طبية وغذائية للفلسطينيين

شارك أمس وفد من نواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري في تسليم أكبر قافلة طبية وغذائية أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الفلسطيني، واشترك في تجهيزها كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب مستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

انطلقت القافلة فجر أمس من القاهرة الجديدة ووصلت إلى معبر رفح صباح اليوم، وكان في استقبالها اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من نواب المحافظة، والهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

مثل حزب الشعب الجمهوري في الوفد المرافق للقافلة كل من النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والنائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة، والنائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة والنائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والنائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، والنائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وشريف هلال معاون شئون التنظيم بالأمانة المركزية للحزب، ومصطفى الجمل عضو أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وتعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية، وتدعم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وكانت القوي السياسية من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهزت فى قافلة المساعدات الغذائية بعنوان “هدية الرئيس للشعب الفلسطيني"، وشارك فيها ما يقرب من 30 نائبا من مجلسي الشيوخ والنواب تمثيلا عن الشعب المصري، لتسليم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

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