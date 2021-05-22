انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لـ«الاستثمار الأخضر» بالقاهرة 14 يونيو

تنعقد الدورة الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر" في 14 من يونيو المقبل في القاهرة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويهدف الملتقى إلى خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق تنمية مستدامة على أرض الوطن ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار لمواجهة المخاطر المستقبلية، ويعد الملتقى منصة تفاعلية للأطراف المعنية لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التى ترسم رؤية واضحة للتعافى الأخضر ودعم كافة المجهودات للإسراع بتحقيق نمو اقتصادى مستدام فى كافة القطاعات و خلق فرص فى مجال إعادة التدوير والزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وتوفير التمويل اللازم لها، لمواجهة كافة التحديات والتغييرات المفاجئة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص التي تمتلكها مصر.

وصرح حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة "سي إس آر إيجيبت" المنظمة للحدث، أن الدورة الثالثة للملتقى تنعقد في إطار دعم مجهودات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وحرص دولة رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة على وضع استراتيجية للتعافى الأخضر تحتاج إلى دعم وتكاتف كافة الجهود وسعي كافة المؤسسات لتحقيقها.

وأوضح مصطفى في تصريحات صحفية، أنه سوف يفتتح الملتقى هذا العام بالكلمات الافتتاحية للوزراء المشاركين، إضافة إلى 4 جلسات نقاشية و4 لقاءت حوارية مع مجموعة من أبرز الخبراء.

وتتناول الجلسة الأولى دور التعاون متعدد الأطراف لتحقيق النمو الأحضر بحضور كل من الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وإلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وكريستيان برجر، سفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وتناقش الجلسة الثانية محركات الاقتصاد الأخضر وسبل دعم التمويل والاستثمار والتصدير بمشاركة وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وليبيا، مؤسسة التمويل الدولية، والاستاذة ميادة مجدي راغب، ممثل هيئة مكتب التعاون الدولي اليابانية بمصر-الجايكا، والدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي CIB وعدد من ممثلي جهات التمويل الدولية.

كما تستعرض الجلسة الثالثة أفضل الممارسات في الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة كالطاقة و إعادة التدوير والزراعة والنقل.