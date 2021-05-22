بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا

أعلن الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن بدء التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بجامعة طنطا، وذلك ضمن الحملة الموسعة التي تتبناها الجامعة لتوفير اللقاحات لجميع منسوبي الجامعة، لمواجهة الجائحة ومنع انتشار الفيروس بين منتسبيها.



وأشار إلى أنه يتم استقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى التعليمي العالمي، التي تم تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة تحت إشراف طبي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس فى الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.



ويمكن لجميع لعاملين التسجيل من خلال استمارة التسجيل المرفقة وملء كفاية البيانات المطلوبة، وسيتم ارسال رسالة بموعد ومكان التطعيم برسالة خاصة بها بيانات التطعيم على الرقم الخاص بكل شخص.



استمارة التسجيل اضغط هنا



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تطعيم كورونا

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.



وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتاً إلى تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.



وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات ، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.



وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القوافل التى تنظمها المديرية تقوم بعلاج المرضى فى كافة التخصصات القافلة ، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.