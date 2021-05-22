المجلس الصوفي بفلسطين يشكر الرئيس السيسى على وقف إطلاق النار فى غزة

توجه المجلس الصوفى الإسلامى الأعلى بفلسطين، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى إصدار قرار بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد أسبوع طاحن من المواجهات بين الطرفين وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى المدن الإسرائيلية، وكذلك قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية على المدنيين والمواطنين الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة، الأمر الذى أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات خلال الأيام الأولى من المعارك.

وقال الدكتور عبدالكريم نجم رئيس المجلس الصوفى الإسلامى الأعلى بفلسطين، إننا نوجه الشكر إلى القيادة المصرية على دورها الكبير والملموس فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وكل الأراضى الفلسطينية، خاصة أن الفلسطينيين تجرعوا مرارة الفقدان والتدمير والخراب، حيث إن جيش الاحتلال الإسرائيلى دمر غالبية المبانى السكنية والحكومية فى قطاع غزة، وهذا يدل على الروح العدوانية لدى العدو الإسرائيلى الذى يريد القضاء تمامًا على الشعب الفلسطينى، تارة بالحرب وتارة بالتهديد والوعيد، إضافة إلى حرمان المواطنين فى قطاع غزة من أبسط حقوقهم، التى من المفترض أن يقوموا بها.

وأوضح" نجم" أن الطرق الصوفية ومجلسها الأعلى فى قطاع غزة يكن كل احترام وتقدير إلى الحكومة المصرية على هذه الجهود الكبيرة والمضنية من أجل قرار وقف إطلاق النار أمس الجمعة، حيث إن ذلك يؤكد أن مصر عادت من جديد لدورها الإقليمى فى المنطقة فلم تعد تهتم بقضاياها فقط، بل بكل القضايا التى تهم إقليمها العربى والإفريقي والإسلامى، وهذا ما يجعل مصر فخرًا لكل مصرى وعربى، ويجب علينا جميعًا توجيه الشكر لمصر وقيادتها العظيمة.

وتابع "نجم": الوضع فى غزة كان صعبًا جدًا، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى يسعى لتدمير البنية التحتية بكل ما أوتى من قوة، إضافة إلى ضرب كل مرافق الدولة الفلسطينية فى غزة، ولكن الله خزلهم ورد كيدهم فى نحورهم، واستطاعت مصر بقيادة رئيسها المفدى أن ترغم الجانب الإسرائيلى على وقف إطلاق النار والتراجع عن إجرامهم فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل .