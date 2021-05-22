السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل قافلة صندوق تحيا مصر المتجهة لقطاع غزة

قافلة صندوق تحيا
قافلة صندوق تحيا مصر لدعم قطاع غزة

تكشف "الدستور" عن التفاصيل الكاملة لمحتويات قافلة صندوق تحيا مصر المتجهة الآن لقطاع غزة، على أن تصل إلى القطاع مساء اليوم السبت عبر معبر رفح.

وتشمل القافلة نحو 2238 طنا من الدعم الغذائي ونحو 6 أطنان أدوية وألبانا ونحو 24 طن ملابس ومفروشات، وأدوات نظافة شخصية وحمامات وأدوات كهربائية بنحو 50 طنًا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، حيث تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- سجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وكذلك ملابس وأدوية.
جدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037- إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

وتسعى حملة (نتشارك من أجل الإنسانية) لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

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صندوق تحيا مصر قافلة دعم غزة مصر السيسي 2021

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