مصرع طالبة بحبة الغالة السامة فى الدقهلية
لقيت طالبة مصرعها بقرية "البقلية" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية متأثرة بإصابتها بتسمم بعدما تناولت الطعام عقب قيامها بتخزين محصول القمح ووضعها قرص حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بالمحصول دون غسل يدها وتوفيت عقب وصولها مستشفى الطورائ الجامعي بالمنصورة.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعوة "حسناء .ع ع.س " 16 سنة، طالبة، ومقيمة قرية " البقلية " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ) وتوفيت عقب وصولها.
وباانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها 60 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيام کريمته بتخزين محصول القمح ووضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال وتناولها الطعام دون غسيل يدها مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 5289 لسنة 2021 إدارى مركز المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.
وكان فلاح لقى مصرعه صعقا بالكهرباء وذلك بعدما صعقه التيار الكهربائي اثناء قيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بمزرعة يعمل بها بقرية " النسايمة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية ، بفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو " إبراهيم إبراهيم عبده محمد طه " 16 سنة، فلاح، ومقيم قرية "النسايمة " دائرة المركز ( جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي ).
بانتقال الضباط ومناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وبسؤال كلا من والده "إبراهيم عبده محمد طه " 67 فلاح وشقيق المتوفي "محمد إبراهيم عبده محمد طه " 22 سنة ، طالب ، ويقيمان بذات القرية . قررا بأنه حال عمل المذكور بمزرعة ماشية ملك المدعو "إبراهيم إبراهيم محمد علی " 65 سنة ، عامل ، ومقيم بذات القرية وقيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بالمزرعة صعقة التيار الكهربائي ووفاته على إثر ذلك ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك بسؤال مالك المزرعة أيد ذات المضمون ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضه لصدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1451 إدارى مركز المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة.