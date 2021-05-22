مصرع طالبة بحبة الغالة السامة فى الدقهلية

لقيت طالبة مصرعها بقرية "البقلية" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية متأثرة بإصابتها بتسمم بعدما تناولت الطعام عقب قيامها بتخزين محصول القمح ووضعها قرص حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بالمحصول دون غسل يدها وتوفيت عقب وصولها مستشفى الطورائ الجامعي بالمنصورة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعوة "حسناء .ع ع.س " 16 سنة، طالبة، ومقيمة قرية " البقلية " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ) وتوفيت عقب وصولها.

وباانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها 60 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيام کريمته بتخزين محصول القمح ووضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال وتناولها الطعام دون غسيل يدها مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5289 لسنة 2021 إدارى مركز المنصورة ، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

وكان فلاح لقى مصرعه صعقا بالكهرباء وذلك بعدما صعقه التيار الكهربائي اثناء قيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بمزرعة يعمل بها بقرية " النسايمة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية ، بفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو " إبراهيم إبراهيم عبده محمد طه " 16 سنة، فلاح، ومقيم قرية "النسايمة " دائرة المركز ( جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي ).

بانتقال الضباط ومناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وبسؤال كلا من والده "إبراهيم عبده محمد طه " 67 فلاح وشقيق المتوفي "محمد إبراهيم عبده محمد طه " 22 سنة ، طالب ، ويقيمان بذات القرية . قررا بأنه حال عمل المذكور بمزرعة ماشية ملك المدعو "إبراهيم إبراهيم محمد علی " 65 سنة ، عامل ، ومقيم بذات القرية وقيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بالمزرعة صعقة التيار الكهربائي ووفاته على إثر ذلك ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك بسؤال مالك المزرعة أيد ذات المضمون ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضه لصدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1451 إدارى مركز المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة.