شرطة العاصمة الألمانية تحظر التجمعات

منعت شرطة العاصمة الألمانية برلين التجمعات الكبيرة في المدينة وذلك بعد حظر مظاهرتين كبيرتين مناوئتين لقيود كورونا.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة، تيلو كابليتس، ظهر اليوم السبت:" الوضع حتى الآن هادئ إلى حد بعيد" وأعلن أنه تم منع تجمع المجموعات التي تض ما يتراوح بين 50 إلى 100 شخص، وقد تم إعادة حافلات سياحة لهذا السبب كما تم التحفظ على شاحنة تقل هياكل لبناء مسرح عند عمود النصر.

وأظهرت الشرطة تواجدها بشكل واضح وكانت هناك مروحية تحوم كما جهزت الشرطة خراطيم المياه للاستخدام كما تواجد عدد من خيالة الشرطة.

وطالبت الشرطة متظاهرين بعدم التجمع عند بوابة براندنبورج وعمود النصر، وكانت المحكمة الإدارية العليا برلين-براندنبورج أيدت مساء أمس الجمعة حظر المظاهرتين، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن التجارب السلبية من الفترة الماضية مع عدد المشاركين المتوقع من "تيار أنصار التفكير الجانبي"، بررت افتراض أن التدابير الصحية اللازمة لا يتم الالتزام بها وبالذات في الأماكن البارزة في المدينة، وأضافت المحكمة أن قرارها غير قابل للطعن عليه.

وكان مفترض تسيير المظاهرتين اليوم وغدا الأحد تحت شعار " من أجل السلام والحرية والحقوق الأساسية" بمشاركة 16 ألف شخص في كل مظاهرة.

وبغض النظر عن قرار المحكمة، قررت الشرطة نشر نحو 3000 فرد في العطلة الأسبوعية وتلقت الشرطة دعما من ولايات أخرى ومن الشرطة الاتحادية وقالت إنه يجب الاستعداد حال عدم التزام بعض المتظاهرين بقرار الحظر.

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 43.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 847 ألفا و 391 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 21 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 65ر3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 87 ألفا و202 حالة.