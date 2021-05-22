السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل إزالة 196 عقارا في بطن البقرة وتسكين 575 أسرة مستحقة بالأسمرات

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة منطقة بطن البقرة العشوائية بنطاق حى مصر القديمة، و أعمال الإزالة والوقوف على آخر المستجدات ونسبة التنفيذ من حيث الازالة بالتزامن مع تسكين الأسر بالاسمرات حيث السكن الحضاري الراقي الذي تتميز جميع الوحدات به بأنها مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم بالإضافة إلى خدمات متكاملة  من وحدات صحية  ومركز شباب ومدارس وغيرها.

وأشارت المنطقة الجنوبية في بيان لها إلى أن الأعمال تأتى استمرارا لتنفيذ خطة  الدولة الاستراتيجية  والقيادة السياسية والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية  حتى تصبح مصر بلا عشوائيات، بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى، بالتزامن مع  خطة الدولة للتطوير الشامل بالفسطاط ومنطقة مصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأوضحت المنطقة الجنوبية أنه تجري حاليا أعمال الازالة  بمنطقة بطن البقرة والتى تندرج ضمن المناطق العشوائية غير الامنة، بنطاق حي مصر القديمة حيث تم حتى  الان إزالة 196 عقار باجمالي 575  أسرة مستحقه وتم تسكنهم بالاسمرات ويعد عدد العقارات التي أزيلت من إجمالي عدد عقارات مخطط لإزالتها 730 عقارًا.  


واوضحت المنطقة الجنوبية أنه يتم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم، إلى وحداتهم الجديدة بحى الاسمرات، حيث تتم الأعمال بإشراف من اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة و بتوجيه وتشديد من المهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالاسراع والانجاز فى تنفيذ الاعمال والتأكيد على المساهمة فى تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال بالتزامن مع اعمال الازالة لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم عن مدى فخرها بتحقيق آمال وأحلام مواطنى المناطق العشوائية لما لاحظته ولمسته من فرحة عارمة أعرب عنها قاطنى بطن البقرة العشوائية خلال نقلهم إلى مساكنهم الحضارية الجديدة الراقية والامنة، و تأكيدهم على سعادتهم لتحقيق أحلامهم  التي كانوا يعتبرونها بعيدة المنال.

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بطن البقرة مصر القديمة إزالة العشوئيات إزالة العشوئيات الخطرة محافظة القاهرة

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