السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 164 قضية أسطوانات بوتاجاز بـ800 ألف جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

أسطوانات بوتاجاز
أسطوانات بوتاجاز

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط 164 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 6204 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 837540 جنيه، وضبط 7 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 6996 لتر، قبل بيعها في السوق السوداء.

وأعلنت المباحث عن ضبط 8176 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (540٫116) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 239 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 177.342 طن، وضبط 60 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 10.555 طن.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح كمال، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية ( اللحوم، الأسماك،ـ منتجات الألبان، الدواجن، الدقيق، السكر، الزيت، الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعي).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

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