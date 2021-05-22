السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من الأشخاص في مصر  عن رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr وهو الرابط الذي يسجل الراغبين في إستبدلال سيارتهم الأجرة والاتوبيس التي مر عليها أكثر من عشرون عاما طلباتهم  في إطار مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين  وهي مبادرة أطلقتها الحكومة في المصرية منذ  مطلع  العام الجاري ٢٠٢١ وللمبادرة العديد من المنافع أبرزها توفير قيمة الطاقة المستهلكة لتشغيل السيارات القديمة بنسبة تصل إلى النصف مما يعد له فائدة إقتصادية ملموسة لصاحب السيارة والدولة على حد سواء وكذلك يعد الغاز الطبيعي من وسااحد انواع الوقود الصديقة للبيئة.

 

رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr

وفي هذا الإطار تعرض لكم الدستور في السطور التالية رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr وخطوات التسجيل عبر هذا الرابط حيث تم تخصيص  موقع لمبادرة إحلال السيارات الملاكي يتم الوصول إليه  من خلال الدخول عبر  الرابط التالي  www.gogreenmasr.comar

وبعد الدخول إلى الموقع ستظهر قائمة للمواطن وينبغي الضغط على أيقونة  خدمة إحلال السيارات الملاكي.

- بعدها يجب على المتقدم بطلب إحلال سيارة للعمل بالغاز الطبيعي البيانات  الخاصة بالسيارة المراد إحلالها مثل رقم اللوحة وغيرها من البيانات الأخرى اللازمة.

- و ينبغي كتابة كافة البيانات المطلوبة ثم  يضغط المواطن على كلمة تسجيل لإتمام عملية التسجيل.


شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي للعمل بالغاز الطبيعي

- تم وضع عدة خطوات لإحلال السيارات الملاكي للعمل بالغاز الطبيعي أبرزها أن يتراوح عمر المتقدم المستفاد من المبادرة ما بين 21 سنة  إلى  55 سنة.

-أن يكون لدى المتقدم بالفعل رخصة قيادة سارية.

 

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_بعد القبول الإلكتروني يجب الحصول على تقرير طبي شامل بالحالة الصحية المتقدم كما يفيد بعدم تناوله لأي من المواد المخدرة.

إضافة لذلك يشترط الحصول على صحيفة جنائية تخلو من صدور أي حكم قضائي بحق المتقدم.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وإثبات القدرة المالية للسداد.

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