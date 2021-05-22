السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع فلاح صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالمنزلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لقي فلاح مصرعه صعقا بالكهرباء وذلك بعدما صعقه التيار الكهربائي اثناء قيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بمزرعة يعمل بها بقرية " النسايمة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، بفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو " إبراهيم إبراهيم عبده محمد طه " 16 سنة فلاح ، ومقيم قرية " النسايمة " دائرة المركز  ( جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي )

وبانتقال الضباط  بالتحقيق في الواقعة تبين أن  حال عمل الفلاح بمزرعة ماشية ملك المدعو "إبراهيم إبراهيم محمد علی " 65 سنة ،  ومقيم بذات القرية وقيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بالمزرعة صعقة التيار الكهربائي ووفاته على إثر ذلك ، ولم يتهما أحدًا  بالتسبب في ذلك.

وبسؤال مالك المزرعة أيد ذات المضمون ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد  أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضه لصدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1451 إدارى مركز المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

انتحار عامل في المنصورة

وكان  عامل، 19 عامًا، أقبل علي الانتحار بتناول قرص كيماوي (حبة الغلة السامة) بقرية ميت جراح بمركز المنصورة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب رغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، وتوفي عقب وصوله مستشفى الطوارئ الجامعي.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "كمال ال. ك " ۱۹ سنة، عامل بناء، مقيم قرية ميت جراح دائرة مركز المنصورة مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة) وتوفى عقب وصوله المستشفى.
 
وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته المدعوة " سوسن س. س. ح" 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، أقرّت بتناول نجلها قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ الغلال مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، لمروه بحالة نفسية سيئة لرغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٤٦٨٩ إدارى مركز المنصورة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.


 

الدقهلية حوادث حوادث الدقهلية المنزله المنصورة

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