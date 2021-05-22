مصرع فلاح صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالمنزلة
لقي فلاح مصرعه صعقا بالكهرباء وذلك بعدما صعقه التيار الكهربائي اثناء قيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بمزرعة يعمل بها بقرية " النسايمة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، بفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو " إبراهيم إبراهيم عبده محمد طه " 16 سنة فلاح ، ومقيم قرية " النسايمة " دائرة المركز ( جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي )
وبانتقال الضباط بالتحقيق في الواقعة تبين أن حال عمل الفلاح بمزرعة ماشية ملك المدعو "إبراهيم إبراهيم محمد علی " 65 سنة ، ومقيم بذات القرية وقيامه بتشغيل موتور المياه الخاص بالمزرعة صعقة التيار الكهربائي ووفاته على إثر ذلك ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.
وبسؤال مالك المزرعة أيد ذات المضمون ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضه لصدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1451 إدارى مركز المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة.
انتحار عامل في المنصورة
وكان عامل، 19 عامًا، أقبل علي الانتحار بتناول قرص كيماوي (حبة الغلة السامة) بقرية ميت جراح بمركز المنصورة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب رغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، وتوفي عقب وصوله مستشفى الطوارئ الجامعي.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "كمال ال. ك " ۱۹ سنة، عامل بناء، مقيم قرية ميت جراح دائرة مركز المنصورة مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة) وتوفى عقب وصوله المستشفى.
وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته المدعوة " سوسن س. س. ح" 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، أقرّت بتناول نجلها قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ الغلال مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، لمروه بحالة نفسية سيئة لرغبته في الزواج ورفض والدته ذلك لصغر سنه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٤٦٨٩ إدارى مركز المنصورة، وجارٍ استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.