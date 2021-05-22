غلق وتشميع 6 مقاهي ومصادرة 41 شيشة فى كفر الزيات

قال محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومصادرة 41 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات بضوابط وعد السماح بأي احتفالات غير في الاماكن المفتوحة، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، كما وجه مديري المديريات الخدمية والهيئات وجميع الجهات المعنية باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم، كما شدد محافظ الغربية على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

ويقوم محافظ الغربية، بجولات ليلية يتفقد خلالها مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مركز المحافظة كان آخرها تفقد بسيون وطنطا، حيث تمت متابعة مدى التزام (المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة، إلى جانب التأكد من رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة.