السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين القليوبية»: توريد 140 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة خلال شهر

توريد القمح
توريد القمح

كشف عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عن أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التي تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، استقبلت حتى الآن 140 ألف طن، منذ انطلاق التوريد في 22 أبريل الماضي.

وأضاف مدير تموين القليوبية في بيان له، أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات والشركة والجهة المسوقة، طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه في حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

أسعار القمح إنتاج القمح احتياطي القمح استلام القمح ارتفاع القمح والسكر والارز والذرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

يومان على الرحيل: هل علمت دلال عبدالعزيز بنبأ وفاة سمير غانم؟

«أبومازن» يشكر الرئيس السيسى على جهود تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله في الأزبكية

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت