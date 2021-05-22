«تموين القليوبية»: توريد 140 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة خلال شهر

كشف عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عن أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التي تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، استقبلت حتى الآن 140 ألف طن، منذ انطلاق التوريد في 22 أبريل الماضي.

وأضاف مدير تموين القليوبية في بيان له، أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات والشركة والجهة المسوقة، طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه في حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.