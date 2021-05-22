تفاصيل ضبط 4 متهمين باغتصاب سيدة في الجيزة

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الجيزة القبض على المتهمين الأربعة في واقعة اغتصاب سيدة خمسينية في منطقة ساقية مكي بالجيزة، وأنكروا جميع التهم التي وجهت إليهم، وأكدوا أن السيدة ذهبت معهم بمحض إرادتها.

وأفادت تحريات المباحث الأولية بأن السيدة تبلغ من العمر 48 سنة، وأنها كانت رفقة شخص في أحد العقارات، وحينما رأها أحد المتهمين أجبرها على الصعود معه رفقة باقي المتهمين إلى غرفة أعلى سطح العقار، وتناوب اثنان على اغتصابها ثم سرقوها ولاذوا بالهرب.

ولكن التحريات أكدت أن السيدة بعد نزولها من العقار، تقابل معها المتهم الرئيسي في الواقعة وأجبرها على الصعود معه للعقار مستغلا معرفته بمرافقتها لشخص ومهددا إياها بفضحها وهددها بسلاح أبيض، وبعد صعودها للغرفة محل الواقعة قام اثنان بتناوب الاعتداء جنسيا عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، ثم سرقوها ولاذوا بالهرب.

وذهبت السيدة إلى قسم شرطة الجيزة وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.

كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصابًا المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلًا له بناءً على عقد الزواج.[4] ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي.[4] علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضًا بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.