خالد الشافعي :
محلل اقتصادي: مصر شريك استراتيجي مهم لأمريكا
أكد الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، قوة علاقات مصر وواشنطن، مشيرًا إلى أنها ستظل ممتدة رغم الاختلافات الكبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط.
وقال «الشافعي» إن الأوضاع التي شهدتها بلدان المنطقة خلال العقد الماضي، أدت الى ظهور بؤر صراع عنيفة مما يستدعي تزايد الدور المصري فى المنطقة.
وقال المحلل الاقتصادي إن هناك ثوابت في العلاقات التجارية بين أمريكا ومصر لن تتغير، مضيفًا «ربما قناعات إدارة بايدن بالعودة لتقسيم العمل القائم على آليات العولمة ستلغي بعض القيود التجارية، التي وضعها ترامب لدخول السوق الأمريكية، وربما تستفيد منها مصر، بما ينعكس إيجابًا على التعاون الثنائي».
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ نحو 8 مليارات و618 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات.