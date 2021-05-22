محلل اقتصادي: مصر شريك استراتيجي مهم لأمريكا

خالد الشافعي :

أكد الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، قوة علاقات مصر وواشنطن، مشيرًا إلى أنها ستظل ممتدة رغم الاختلافات الكبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط.

وقال «الشافعي» إن الأوضاع التي شهدتها بلدان المنطقة خلال العقد الماضي، أدت الى ظهور بؤر صراع عنيفة مما يستدعي تزايد الدور المصري فى المنطقة.

وقال المحلل الاقتصادي إن هناك ثوابت في العلاقات التجارية بين أمريكا ومصر لن تتغير، مضيفًا «ربما قناعات إدارة بايدن بالعودة لتقسيم العمل القائم على آليات العولمة ستلغي بعض القيود التجارية، التي وضعها ترامب لدخول السوق الأمريكية، وربما تستفيد منها مصر، بما ينعكس إيجابًا على التعاون الثنائي».

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ نحو 8 مليارات و618 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات.