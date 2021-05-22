غدا.. الحكم فى دعوى تعويضات قناة السويس ضد السفينة الجانحة

قررت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوضي، رؤساء الاستئناف، بسكرتارية أسامة عبدالفتاح الزامك، تأجيل النطق بالحكم في دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "ايفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، لجلسة غدا الأحد.

عقدت، قبل قليل، أولى جلسات نظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "ايفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، والتي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.

وطلب دفاع الشركة المالكة للسفينة "ايفر جيفين"، هيئة قناة السويس بتعويض مبلغ 100 ألف دولار.

وتقدم المحامي محمد أبوزايد عن شركة lenovo تكنولوجي والمالكة لعدد ١٧ حاوية ضمن الحاويات الموقع الحجز عليها في السفينة "ايفر جيفين"، خلال الجلسة الأولى لنظر دعوة قناة السويس عن التعويضات التي تكبدتها خلال أزمة السفينة البنمية.

كما تقدمت شركة Nike الأمريكية بتظلم، مطالبة بإدراجها ضمن مستحقي التعويضات.

وأكد دفاع الشركتين التظلم من الحجز الموقع على البضائع عملا بنص المادة ١٩٨.

عقدت، اليوم أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "ايفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، والتي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.

وطلب دفاع الشركة المالكة للسفينة "ايفر جيفين"، هيئة قناة السويس بتعويض مبلغ 100 ألف دولار .

أعلنت هيئة قناة السويس، خلال الدعوى القضائية، عن بيان بحجم الخسائر التي تكبدتها حتى نجاح أعمال التعويم.

قالت الهيئة خلال الدعوى القضائية، إنه في سبيل إنقاذ السفينة "ايفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.

أضافت هيئة قناة السويس، بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

أوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكتبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.

أوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولارا تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولارا إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولارا.