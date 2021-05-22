السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«احنا معاك».. مبادرة مكتب تأهيل المعاقين بسوهاج لمساعدة مصابي حادث قطاري طهطا

مصابي حادث قطاري
مصابي حادث قطاري طهطا

أعلن مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بسوهاج، عن انطلاق مبادرة “احنا معاك” والتي تعمل على تقديم الخدمات لمصابي حادث تصادم قطاري طهطا.

من جانبه قال محمد الباز، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي للمعاقين في مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، إن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة من مصابي حادث تصادم قطاري طهطا، مضيفا أنه سيجري استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لمن يرغب من المصابين، وأيضا اثبات الإعاقة للحالات التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى.

وأشار “الباز” إلى أنه ستوفر إدارة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بسوهاج، عمل التقييم الوظيفي بالمنزل لحالات ( الشلل الرباعي أو النصفي الطولي أو النصفي السفلي- حالات البتر لأحد الأطراف العلوية او السفلية ).

وناشد مدير إدارة التأهيل الاجتماعي للمعاقين بسوهاج، المصابين ومن يرغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة سرعة التواصل مع الإدارة عبر الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتجهيز المستندات المطلوبة لمساعدته فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

جدير بالذكر أنه شهد مركز طهطا بناحية قرية الصوامعة غرب شمالي محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم قطارين في شهر مارس الماضي، وهو ما نتج عنه وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وتبين أنه أثناء سير القطار رقم 157 مميز “الأقصر – الإسكندرية”ما بين محطتي المراغة -طهطا، جرى فتح «بلف الخطر» لبعض العربات على يد مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي الوقت ذاته أشار بيان هيئة السكة الحديد إلى أنه في تمام الساعة ١١:٤٢ صباحا من يوم 26 مارس  تجاوز قطار رقم 2011  مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة في القطار 157، ما أدى إلى انقلاب  عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011، وعربة القوى ما نتج عنه وقوع عشرات الإصابات والوفيات.

قطار سوهاج تصادم اجتماع هيئة

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