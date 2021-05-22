السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هو ده الراجل اللي لمس جسمي».. طفلة الطالبية تتعرف على المتحرش

المتحرش
المتحرش

عرضت النيابة العامة على طفلة الطالبية عدد من المتهمين لمعرفة الذي تحرش بها، وتعرفت عليه خلال  طابور العرض، قائلة: “هو ده اللي خوفني وقاللي هجيبلك نضارة ولمس جسمي”.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة التحرش التي رصدتها كاميرات المراقبة بمنطقة فيصل بالجيزة.

وقالت الطفلة أمام جهات التحقيق إنها كانت في طريق عودتها لمنزلها، بعدما انتهت من شراء متطلبات للمنزل، فتتبعها المتهم ودلف خلفها قائلا لها: "سيبي نفسك وتعالي أجيبلك لعبة ونضارة أحسن من اللي انتي لابساها"، فامتنعت الطفلة عنه وحاولت الهرب قائلة: "أنا بابا بيجيب لي كل حاجة"، ليقوم المتهم بالتحرش بها عنوة على سلم العقار بعدما دخل بحجة زيارة أحد السكان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها في منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.

وقال والد الطفلة إن المتهم انتظر وصول الطفلة إلى منزلها وفتح الباب بواسطة المفتاح الخاص بها ثم اقترب منها وأخبرها أنه يريد الصعود إلى الأعلى، وأخذها من يدها وصعد بها إلى الطابق الأول ولم يرغب في البداية أن يتحرش بنجلته رغما عنها فحاول تدليلها، فلم تتجاوب معه الطفلة وصرخت عندما تسللت يده إلى أماكن عفتها، وحاولت بكل قوة الإفلات من يديه، ولكنه استمر في تحرشه، ثم تركها وفر هاربا.

وأخبرت الطفلة والدها بما وقع لها، فاستمر في البحث عنه برفقتها وأبلغ الشرطة حتى تمكنا من العثور عليه، وتعرفت عليه الطفلة، وتبين أنه من السكان الجدد بالمنطقة وتم ضبطه.

ورصدت كاميرات المراقبة المتهم وهو يمسك بيد الطفلة ويقتادها إلى داخل العقار محل الواقعة، والطفلة تخرج بمفردها، ويخرج هو خلفها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

مواجهة بين المتهم بالتحرش فيصل ترزي حريمي الجيزة المتهم بالتحرش

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