الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استرداد 3 قطع أراضي بمساحة 16 فدانًا من غير الجادين بالنطرون

استردا أرض الدولة
استردا أرض الدولة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة كاملاً. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بإسترداد ٣ قطع أراضي بمساحة ١٦ فدان و ٢٢ قيراط و١٩ سهم من غير الجادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.

وأؤكد المحافظ استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

البحيرة محافظ البحيرة الإجراءات القانونية اللواء هشام آمنة الوحدة المحلية

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