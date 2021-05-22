السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اشتهر بالرشوة.. أبرز المعلومات عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

الحكم الزامبى جانى
الحكم الزامبى جانى سيكازوى

يستضيف نادي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الأهلي المصري اليوم السبت، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

ويسعى الأهلي لتكرار تفوقه على الفريق الجنوب إفريقي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، ليصعد لدور نصف النهائي ويحافظ على بطولته التي يحمل لقبها.

ويظهر الحكم الزامبي جانى سيكازوى في هذه المواجهة بين المارد الأحمر ونظيره صن داونز، في إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى يقام فى الثالثة عصر اليوم.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز في سياق السطور التالية:-

أبرز المعلومات عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز 

- من مواليد مواليد 1979.


-يبلغ من العمر 42 عاما.


- يعمل مدرسًا في الوقت الذي لا يوجد فيه داخل المستطيل الأخضر.


- دخل ضمن قائمة الحكام ببطولة "كوسافا تحت 20 عاما"، عام 2008، والتي تُنظم لمنتخبات جنوب القارة الإفريقية، بديلا لأحد الحكام الذين رسبوا في اختبارات اللياقة البدنية قبل البطولة.

 

- حصل على الشارة الدولية عام 2010.


- عرف بإشهاره البطاقات الصفراء طوال الوقت.


_ تراجع عن طرد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للاندية 2016.

 

- 10 مباريات أدارها فى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

 

- أدار للاهلى 5 مباريات أفريقية انتهت 4 بفوز الاهلى وواحدة بالتعادل.

 

- 5 مباريات أدارها سيكازوى للزمالك، حقق الفوز فى 3 والخسارة واحدة والتعادل في واحدة.

 

- 5 مواجهات أدارها للمنتخب حقق الفراعنة الفوز في اثنان والخسارة فى مثلها والتعادل فى واحدة.

 

- تم اتهامه فى أخطاء خلال مباراة الترجى وأول أغسطس عام 2018.

 

- تم إيقافه 4 أشهر ومنعه من أى نشاط رياضى لتحيزه لبطل تونس.


- عاد لإدارة المباريات مارس 2019.

 

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تردد قناة ON Time Sports الأرضى لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

 

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على صن داونز في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب الأهلي وي السلام السبت الماضي بهدفين دون رد، سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.


ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو تفادي الهزيمة بفارق أكبر من هدفين في لقاء الغد من أجل ضمان التأهل للدور نصف النهائي من البطولة للمرة الثانية على التوالي.

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